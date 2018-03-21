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Минобороны РФ материально поощрит спортсменов ЦСКА, участвовавших в ОИ-2018
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Минобороны РФ материально поощрит спортсменов ЦСКА, участвовавших в ОИ-2018 

ТАСС 36 минут назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Министерство обороны РФ в ближайшие дни материально поощрит всех спортсменов ЦСКА, участвовавших в Олимпийских играх 2018 года. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.
В среду в Москве в ЛФК ЦСКА состоялось торжественное чествование спортсменов ЦСКА — участников XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. В мероприятии, помимо Панкова, участвовали начальник ЦСКА полковник Артем Громов, двукратный бронзовый призер ОИ-2018 в лыжных гонках Юлия Белорукова и обладательница бронзовой медали Игр в Южной Корее конькобежка Наталья Воронина, а также участники Олимпиады в Пхёнчхане — Роман Репилов, Семен Павличенко, Владислав Антонов, Александр Денисьев, Сергей Трофимов, Александр Шульгинов, Софья Просвирнова, Екатерина Константинова.
"В этом году будут поощрены, в том числе материально, все без исключения участники олимпийской сборной. Такое предложение было подготовлено ЦСКА, министр обороны его поддержал, — сказал Панков. — Думаю, это вопрос ближайших нескольких дней".
Позже Панков обратился к олимпийцам. «Мы все переживали за вас и радовались успехам, самому факту вашего участия в Играх. Слова оценки уже прозвучали из уст президента РФ, верховного главнокомандующего. От имени министра обороны передаю вам слова благодарности за ваши достижения, ваш характер», — сказал Панков.
"Можно без натяжки говорить, что сегодня спорт пытаются политизировать как никогда. Все, что происходит вокруг большого спорта, на мой взгляд, непозволительно. Думаю, вы все это испытали на себе, но если хотите мнение Минобороны, то все перемелется, все встанет на свои места. Надо потерпеть, стиснуть зубы, вам не привыкать это делать", — подчеркнул заместитель министра обороны РФ.
"Владимир Владимирович Путин перед стартом Олимпиады в очередной раз подсказал, как всем поступать. Надо оставаться спортсменом, большим спортсменом, поехали те, кто поехал. К сожалению, не поехали многие те, кто должен был выступать на Олимпиаде, но так получилось", — добавил он. Спортсмены вручили Панкову талисман Игр-2018 — тигра Сухорана.
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