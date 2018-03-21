Гендиректор «Лады» — об обмене Филатова: «Мы столько с ним нянчились»

Генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин отметил, что клуб не планировал обменивать нападающего Никиту Филатова в заключительный день дедлайна в декабре. Однако руководитель отметил, что игрок сам хотел сменить команду.

— Мы не планировали менять Филатова, но так сложилась ситуация, — цитирует «Р-Спорт» Вдовина. — Мы столько с ним нянчились, помогали в бытовых вопросах. В какой-то момент поняли, что он выбрал другой клуб, пришел и попросил отпустить его. Приняли решение с ним проститься. Прошлой весной нам уже предлагали продать его, но тогда мы не рассматривали это предложение, так как мы здесь вдохнули жизнь в Никиту, была проделана большая работа.

Был большой риск подписывать его весной 2016-го, но он хорошо сыграл в прошлом сезоне. У талантливых людей свое видение, которое не всегда совпадает с видением руководства. Главное, чтобы они шли всегда в одном направлении — игра хоккеиста совпадала с командным результатом. Все знают и видят, что Никита Филатов талантлив. В прошлый сезон это показал. В этом сезоне у него не задалось с самого начала.

За полтора сезона в тольяттинском клубе 27-летний хоккеист провел 80 матчей и набрал 47 (22+25) очков. В декабре «Лада» обменяла Филатова в «Нефтехимик».