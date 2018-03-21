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«Зенит» окажет поддержку УЕФА в расследовании дела после матча с «Лепцигом»
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«Зенит» окажет поддержку УЕФА в расследовании дела после матча с «Лепцигом» 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
"Зенит" будет сотрудничать с УЕФА в расследовании дисциплинарного дела, открытого организацией в отношении петербургского клуба. Об этом «СЭ» сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.
— Мы осознаём серьезность обвинений УЕФА и суровость санкций, которые могут последовать, — отмечает пресс-служба. — «Зенит» не приемлет и осуждает любые проявления нетерпимости и неправомерных действий в футболе, поэтому со своей стороны клуб окажет максимальную необходимую поддержку УЕФА в расследовании, которое инициировано после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Лейпцига». (Гоша ЧЕРНОВ)
Напомним, в среду УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» в связи с поведением болельщиков на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Лейпцигом». В союзе отметили, что дело против сине-бело-голубых открыто за бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявления расизма. Рассмотрение дела запланировано на 31 мая.
УЕФА открыл дело против «Зенита» после матча с «Лейпцигом»
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