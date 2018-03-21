Ещё
Алиханов: проблем с подтопляемостью территории под стадионом ЧМ-2018 в Калининграде нет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алиханов: проблем с подтопляемостью территории под стадионом ЧМ-2018 в Калининграде нет 

ТАСС 24 минуты назад
Фото: ТАСС
КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Проблем с подтопляемостью территории вокруг стадиона в Калининграде нет. Об этом журналистам сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Власти Калининграда завозили немало песка на остров Октябрьский, где сейчас идет подготовка стадиона «Калининград» к чемпионату мира. В конце февраля было заявлено о выделении 21 млн рублей на дальнейший мониторинг возможных проседаний грунта.
"Проблемы просадки грунта были, но мы их давно решили. Более актуальным был вопрос с подтоплениями территорий. Но вы успели увидеть, что дренажная система полностью включилась в работу. Никакого застаивания воды не наблюдается, проблем с этими вопросами нет, они устранены, мы не ждем их повторения", — сказал Алиханов.
Стадион «Калининград» был заложен в 2015 году и примет четыре матча группового этапа чемпионата мира, который состоится в России с 14 июня по 15 июля.
ТАСС: последние новости
УЕФА еще обсуждает вопрос по системе продажи билетов на чемпионат Европы 2020 года "Росгосстрах" с июля перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу ГД одобрила в I чтении введение штрафов за недобросовестную конкуренцию во время ЧМ-2018
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой82
Загитовой отказали в новых рекордах52
Названы самые высокооплачиваемые футболисты России19
Незнакомцы испортили день сборной России6
WADA назвало два последних условия для России19
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение