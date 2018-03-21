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За два месяца этого года в России было взято 1119 допинг-тестов
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За два месяца этого года в России было взято 1119 допинг-тестов 

Чемпионат.com 24 минуты назад
С 1 января по 28 февраля 2018 года в России было взято 1119 допинг-тестов, сообщает журналист Inside The Games Ник Батлер в своём «твиттере».
Эта информация была озвучена сегодня в Лозанне (Швейцария), где сегодня проходит симпозиум Международного антидопингового агентства (ВАДА).
Также стало известно, что бюджет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет увеличен в два раза — с четырёх до восьми миллионов евро, передаёт журналист PA Мэтт Слейтер в своём «твиттере».
Ранее сообщалось, что бюджет ВАДА будет увеличен на 8% до 30 миллионов долларов.
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