За два месяца этого года в России было взято 1119 допинг-тестов

С 1 января по 28 февраля 2018 года в России было взято 1119 допинг-тестов, сообщает журналист Inside The Games Ник Батлер в своём «твиттере».

Эта информация была озвучена сегодня в Лозанне (Швейцария), где сегодня проходит симпозиум Международного антидопингового агентства ( ВАДА ).

Также стало известно, что бюджет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) будет увеличен в два раза — с четырёх до восьми миллионов евро, передаёт журналист PA Мэтт Слейтер в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что бюджет ВАДА будет увеличен на 8% до 30 миллионов долларов.