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Египетский голеадор «Ливерпуля» Мохамед Салах стал телефонным тарифом
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Египетский голеадор «Ливерпуля» Мохамед Салах стал телефонным тарифом 

Newsru.com 23 минуты назад
Фото: Newsru.com
У поклонников звезды английского футбольного клуба «Ливерпуль» Мохамеда Салаха появился дополнительный стимул дожидаться очередного гола сверхрезультативного форварда из Египта. Каждый забитый мяч принесет пользователям его именного тарифа мобильной связи 11 бесплатных минут.
Перед чемпионатом мира — 2018 Салах стал лицом египетского подразделения Vodafone. Контракт подписали в декабре, причем спонсоры сами приехали в Лондон, чтобы спортсмен не пропускал тренировки.
С нынешней недели компания пообещала пользователям тарифного плана Mo Salah World за каждый гол по 11 дополнительных минут (цифра связана с игровым номером футболиста).
С учетом того, что услугами компании пользуются 43 млн человек, спонсор будет терять по 114 млн евро на каждом голе, подсчитало издание
Liverpool Echo
В нынешнем сезоне Премьер-лиги Салах провел за «Ливерпуль» 30 матчей и забил 28 мячей. Во многом благодаря ему мерсисайдцы идут на третьей строчке турнирной таблицы, на два балла отставая от "Манчестер Юнайтед".
Гонорар Салаха неизвестен, но он получает деньги не только от Vodafone. Футболист также имеет спонсорские контракты с Uber и Pepsi.
Популярность этого спортсмена в Египте бьет все рекорды — во время матчей «Ливерпуля» в Каире почти полностью останавливается движение. При этом Мохамед не забывает родину, где на его средства строят больницы и школы.
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