Лисин заменил Фёдорова в составе «Салавата» на пятый матч с «Трактором» 

«Салават Юлаев» назвал состав на пятый матч полуфинала Восточной конференции с «Трактором». Начало встречи — в 17:00 мск. Счёт в серии — 2-2. Нападающий Артём Фёдоров пропустит матч, его место во втором звене займёт Энвер Лисин.
«Салават Юлаев»:
Скривенс (Кареев); Логинов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен; Арзамасцев — Гончаров, Лисин — Юньков — Макаров; Панин — Осипов, Ткачёв — Саюстов — Бурдасов; Елизаров, Солодухин — Коротков — Майоров, Кузьмин.
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