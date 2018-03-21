Форвард «Бордо» Малкон: мечтаю однажды сыграть за «Баварию»

Нападающий «Бордо» Малкон прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны мюнхенской «Баварии».

«Бавария» — один из самых крупных клубов мира, все их знают. Было бы мечтой однажды сыграть за них. Я счастлив, что «Бавария» мной интересуется. Буду продолжать упорно работать. Кто знает — может быть, в скором времени переход в «Баварию» станет реальностью», — цитирует Малкона Sky Sports Germany.

Ранее в прессе появлялась информация, что Малкон договорился с «Бордо» об уходе в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 21-летний бразильский нападающий провёл 27 матчей в чемпионате Франции и забил 8 голов.