Море обвинили в загрязнении пляжей пластиком

Сотрудники Института океанологии им. П. П. Ширшова и ФГБУ «Морской гидрофизический институт» выяснили, как распределяются микрочастицы пластика диаметром от 0,5 до 5 мм по песчаным пляжам Балтийского моря и вблизи них. Оказалось, что концентрация таких микрочастиц примерно одинакова для поверхностных и более глубоких слоев песка на берегу и в прибрежной морской зоне. Из этого авторы делают вывод, что главным «источником» антропогенного загрязнения пластиком для песчаных берегов Балтики служит морская вода. Особенно много пластиковых микрочастиц попадает в песок во время штормов. Научная статья опубликована в журнале Science of The Total Environment.

В мае 2016 года исследователи отбирали пробы песка в трех точках побережья Балтийского моря. Две из них располагались вблизи города Балтийск Калининградской области, а третья — рядом с г. Зеленоградском в том же регионе России. В каждой точке отбора проб было четыре зоны, песок из которых использовали в работе. Это (1) поверхность берега, не заливаемая водой даже в самый сильный зимний шторм, (2) область под этой поверхностью на глубине, соответствующей среднему летнему уровню моря (начинается там, где пляжный песок становится мокрым), (3) поверхность берега, заливаемая водой во время зимних штормов, но в мае сухая, (4) область под этой поверхностью на глубине, соответствующей среднему летнему уровню моря.

Все пробы просеивали последовательно через сита с ячейками диаметром 5 мм, 1 мм и 0,5 мм. Это позволяло разделить микрочастицы и песчинки на крупную, среднюю и мелкую фракции. В остатке после каждого просеивания подсчитывали количество микрочастиц антропогенного происхождения. Их можно отличить от песчинок по их составу (как правило, они образованы из пластиков) и плотности (а, следовательно, способности оседать на дно растворов разного состава). Также ученые отмечали, в каких пробах и среди песчинок какого размера концентрация пластиковых микрочастиц максимальна.

Выяснилось, что их количество практически не зависит от того, откуда был взят песок — с незатопляемой части берега или с той, которая зимой оказывается ниже уровня Балтийского моря. В всех случаях среднее число пластиковых микрочастиц не превышало нескольких сотен на килограмм песка. Притом антропогенные частицы скапливались в крупнозернистом песке, а среди мелкого их было существенно меньше.

Группы крупных песчинок, как правило, образуются при штормах. Повышенная концентрация пластиковых микрочастиц среди крупнозернистого песка, а также тот факт, что частота погружений песка в морскую воду не оказывает существенного влияния на распределение в нем микропластика говорит о том, что основным «источником» антропогенного загрязнения песчаных пляжей служат воды океана, а не материал, вносимый в него с берега и не микрочастицы, перемещаемые ветром. В противном случае их было бы существенно больше у поверхности. По всей видимости, регулярные зимние штормы с высотой волны до 10 м постоянно перемешивают прибрежный и береговой песок, внося в него новые порции пластика. Приливы в исследованных точках не способны существенно влиять на перемещение пластиковых микрочастиц, так как их высота не превышает 3 см.