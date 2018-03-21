Дворкович: бумаги на введение стадиона «Калининград» будут подписаны в ближайшие дни

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. / ТАСС /. Все бумаги на ввод стадиона «Калининград» в эксплуатацию перед чемпионатом мира по футболу 2018 года будут подписаны в ближайшие дни. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета чемпионата мира Аркадий Дворкович.

"Я впервые здесь на стадионе в Калининграде, отлично смотрится, надеюсь, что все сделано удобно. Посмотрел раздевалки команд, трибуны — по всем техническим требованиям все готово к вводу в эксплуатацию. Если не сегодня, то завтра все бумаги уже будут подписаны. И будет подтверждена готовность к тестовом матчам, которые состоятся в апреле и мае", — рассказал Дворкович.

Арена в Калининграде примет четыре матча группового турнира.