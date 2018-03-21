Артамонов: «Почему ударить по мячику стоит в тысячу раз дороже, чем зарплата того, кто летит в космос?» 

Анатолий Артамонов в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном 21 марта, высказал свое отношение к финансированию футбольных клубов из бюджета. «Я не могу понять, почему ударить по мячику стоит в тысячу раз дороже, чем зарплата того, кто летит в космос. Это должен быть бизнес. Никогда налогоплательщики не должны позволять нам, распределителям бюджетных средств, тратить деньги на поддержку тех профессий, которые не являются определяющими. Поддерживать надо шахтеров, врачей, космонавтов, военных, но не футболистов. Если калужские футболисты будут играть в высшей лиге, то что — жители области лучше жить станут? Нет. Поэтому я иду и прошу представителей бизнеса, предпринимателей, руководителей предприятий поддержать нашу команду. Но ни одной бюджетной копейки не даю!», — сказал губернатор.