Ещё
Артамонов: «Почему ударить по мячику стоит в тысячу раз дороже, чем зарплата того, кто летит в космос?»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артамонов: «Почему ударить по мячику стоит в тысячу раз дороже, чем зарплата того, кто летит в космос?» 

Калуга 24 6 часов назад
Фото: Калуга 24
Анатолий Артамонов в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном 21 марта, высказал свое отношение к финансированию футбольных клубов из бюджета. «Я не могу понять, почему ударить по мячику стоит в тысячу раз дороже, чем зарплата того, кто летит в космос. Это должен быть бизнес. Никогда налогоплательщики не должны позволять нам, распределителям бюджетных средств, тратить деньги на поддержку тех профессий, которые не являются определяющими. Поддерживать надо шахтеров, врачей, космонавтов, военных, но не футболистов. Если калужские футболисты будут играть в высшей лиге, то что — жители области лучше жить станут? Нет. Поэтому я иду и прошу представителей бизнеса, предпринимателей, руководителей предприятий поддержать нашу команду. Но ни одной бюджетной копейки не даю!», — сказал губернатор.
Калуга 24: последние новости
Минздрав проверил скорую на соответствие «стандартам доезда» В Калуге объявили претендентов на Lada Priora Бешенство добралось до коров
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию лишат всех международных соревнований29
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке64
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России24
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972165
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение