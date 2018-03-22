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Жители Балашихи борются за спасение котов из подвалов
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Жители Балашихи борются за спасение котов из подвалов 

360tv.ru 26 минут назад
Фото: 360tv.ru
Настоящая война из‐за заточенных в подвале котов разгорелась в Балашихе. Животные залезли туда, чтобы спрятаться от холода, однако выбраться обратно уже не смогли. Съемочная группа «360» решила разобраться с ситуацией.
Выход котам перекрыли коммунальщики — заварили железными решетками подвальное окно. Окна подвала на улице Пионерская завалены кормом, так местные жители пытаются спасти заточенных животных от голода.
Я ругалась с людьми, которые заваривали еще в позапрошлом году. Говорила: «Ну что же вы делаете?». А были как раз самые морозы!
— Алла Марковская, местная жительница.
В управляющей компании «Жилкомсоюз» на все вопросы съемочной группы сначала отправили в один подъезд, потом в другой, затем к главному инженеру, которого на месте не было. Другие сотрудники компании заверили, что кошек любят, однако они должны жить не в подвалах, а в домах. Иначе появляются запах, инфекции.
Вообще жительница должна была написать заявку, а мы бы пришли и помогли
— Мударис Шарафутдинов, инженер УК «Жилкомсоюз».
Такое противостояние коммунальщиков и зоозащитников — не редкость. На просторах интернета есть даже специальные проекты, где снимают выдворение представителей кошачьих из таких «тюрем». Также рассказывают, как и чем вскрывать окна, и всегда готовы приехать на помощь. Сейчас у управляющих компаний все еще есть установка изолировать подвалы. Следовательно, число роликов будет расти.
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