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Названы российские регионы с самым высоким уровнем безработицы
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Названы российские регионы с самым высоким уровнем безработицы 

RT на русском 39 минут назад
Фото: Прайм
Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы, сообщает kp.ru. Первое место занимает Республика Ингушетия, где процент безработных от числа трудоспособных граждан составляет 26%.
На второй строчке — Республика Тыва (15,8%), на третьей — Чечня (13,8%).
Далее следуют Карачаево-Черкесия (13,5%) и Северная Осетия — Алания (12,2%).
Санкт-Петербург находится на 84-м месте (1,5%), Москва занимает 85-ю строчку (1,3%).
По данным Росстата, на данный момент в стране 3,9 млн безработных, что составляет 5,1% от общего числа трудоспособного населения. С февраля 2017 года количество граждан, не имеющих никакой занятости, снизилось на 423 тыс.
Ранее ЦБ дал оценку текущему уровню безработицы в России.
6 марта «Газета.Ru» сообщала, что число безработных в России за неделю выросло на 0,3%.
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