Названы российские регионы с самым высоким уровнем безработицы

Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем безработицы, сообщает kp.ru . Первое место занимает Республика Ингушетия, где процент безработных от числа трудоспособных граждан составляет 26%.

На второй строчке — Республика Тыва (15,8%), на третьей — Чечня (13,8%).

Далее следуют Карачаево-Черкесия (13,5%) и Северная Осетия — Алания (12,2%).

Санкт-Петербург находится на 84-м месте (1,5%), Москва занимает 85-ю строчку (1,3%).

По данным Росстата, на данный момент в стране 3,9 млн безработных, что составляет 5,1% от общего числа трудоспособного населения. С февраля 2017 года количество граждан, не имеющих никакой занятости, снизилось на 423 тыс.

Ранее ЦБ дал оценку текущему уровню безработицы в России.