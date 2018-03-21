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Росстат сообщил о снижении безработицы в России
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Росстат сообщил о снижении безработицы в России 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Безработица в России в феврале текущего года снизилась с 5,2% до 5%. Об этом сообщается в материалах Росстата.
"В феврале 2018 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,8 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что в государственных учреждениях службы занятости в качестве безработных были зарегистрированы 800 тыс. человек, в том числе 700 тыс. человек получали пособие по безработице.
Ранее сообщалось, что число безработных в России выросло на 0,3%.
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