Демченко заменил Францоуза в воротах «Трактора» на четвертый матч с «Салаватом Юлаевым» 

Стал известен состав «Трактора» на четвертый матч 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева». Место в воротах команды займет Василий Демченко. Павел Францоуз, игравший в первых трех встречах серии, остался в запасе.
Полностью заявка челябинцев выглядит следующим образом: Демченко (Францоуз); Шинин — Бэйлен, Виделль — Щехура — Йюнге; А. Петров — Вишневский, Черников — Ю. Петров — Пеньковский; Климонтов — Бородкин, Якуценя — Рыбаков — Шолохов; Исаев, Кокуев, Кручинин — Шаров — Кравцов.
Счет в серии — 2-1 в пользу «Салавата Юлаева».