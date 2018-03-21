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FIFA обещала участникам ЧМ‐2018 в России футбольные поля международного стандарта
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FIFA обещала участникам ЧМ‐2018 в России футбольные поля международного стандарта 

360tv.ru 6 часов назад
Колин Смит, директор департамента по проведению соревнований и мероприятий FIFA, заявил, что Россия подготовит качественные футбольные поля для проведения ЧМ 2018. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Мы в тесном сотрудничестве с местными администрациями и оргкомитетом, поэтому уверены, что сможем предоставить наивысшее качество полей
— Колин Смит.
Он добавил, что FIFA поделится своим опытом с Россией в организации футбольных полей для предстоящего чемпионата, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.
«Союз-МС-08»
с российским космонавтом Олегом Артемьевым и специалистами NASA Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнольдом готов к запуску на МКС. Вместе с ними в космос полетит футбольный мяч, которым будут играть на  ЧМ-2018
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