FIFA обещала участникам ЧМ‐2018 в России футбольные поля международного стандарта

Колин Смит , директор департамента по проведению соревнований и мероприятий FIFA, заявил, что Россия подготовит качественные футбольные поля для проведения ЧМ 2018. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Мы в тесном сотрудничестве с местными администрациями и оргкомитетом, поэтому уверены, что сможем предоставить наивысшее качество полей

— Колин Смит.

Он добавил, что FIFA поделится своим опытом с Россией в организации футбольных полей для предстоящего чемпионата, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

«Союз-МС-08»