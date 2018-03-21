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В Кремле назвали спекуляцией информацию об уходе Лаврова с поста главы МИД
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В Кремле назвали спекуляцией информацию об уходе Лаврова с поста главы МИД 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал спекуляцией информацию об уходе Сергея Лаврова с поста главы МИД России.
«Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!», — заявил «РИА Новости» Песков.
Ранее о том, что Лавров не войдет в состав нового правительства со ссылкой на несколько источников сообщил канал RTVI. По словам собеседников канала, министр якобы уже несколько лет хотел оставить должность из-за усталости.
Сегодня Сергею Лаврову исполнилось 68 лет.
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