В Кремле назвали спекуляцией информацию об уходе Лаврова с поста главы МИД

«Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения и не будем обращать внимания на спекуляции!», — заявил «РИА Новости» Песков.

Ранее о том, что Лавров не войдет в состав нового правительства со ссылкой на несколько источников сообщил канал RTVI. По словам собеседников канала, министр якобы уже несколько лет хотел оставить должность из-за усталости.

Сегодня Сергею Лаврову исполнилось 68 лет.