Какой из тандемов игрок — тренер добился наибольшего успеха в последнее время?

«Чемпионат» предлагает читателям ответить на вопрос о том, какой из тандемов игрок — тренер добился наибольшего успеха в последнее время?

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.