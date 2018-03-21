Санчес испытывает проблемы с адаптацией в «Манчестер Юнайтед»

По данным издания, чилийский игрок до сих пор не может влиться в коллектив, а на тренировках выглядит угрюмо.

Нередко футболист остается один, а также ест в столовой в одиночку.

В клубе опасаются, что Санчес может повторить судьбу аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии, который так и не освоился в команде и после одного сезона перешел в «Пари Сен-Жермен».

Санчес провел за «Манчестер Юнайтед» шесть матчей, в которых забил один гол.