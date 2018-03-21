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Санчес испытывает проблемы с адаптацией в «Манчестер Юнайтед»
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Санчес испытывает проблемы с адаптацией в «Манчестер Юнайтед» 

LiveSport.Ru 5 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес испытывает проблемы с адаптацией в новом клубе, сообщает Daily Mail.
По данным издания, чилийский игрок до сих пор не может влиться в коллектив, а на тренировках выглядит угрюмо.
Нередко футболист остается один, а также ест в столовой в одиночку.
В клубе опасаются, что Санчес может повторить судьбу аргентинского полузащитника Анхеля Ди Марии, который так и не освоился в команде и после одного сезона перешел в «Пари Сен-Жермен».
Санчес провел за «Манчестер Юнайтед» шесть матчей, в которых забил один гол.
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