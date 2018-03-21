ЦСКА, подтянись! Ну сколько можно? Стыдно же, ей богу

Начну с более глобальных данных. Увы, по данным ИИХФ наша КХЛ оказалась второй не в мире, а всего лишь в Европе. По крайней мере, по посещаемости матчей.

По данным международной федерации хоккея в этом списке лидирует швейцарская лига — посмотреть на игры ее клубов приходит в среднем 6833 зрителя. Матчи КХЛ посещают, опять же в среднем, 6234 болельщика. Дальше идет немецкая лига — 5996, шведская — 5669, чешская — 5445 и финская — 4254.

Удручают показатели вроде бы хоккейных держав, имеющих национальные чемпионаты. В Казахстане (16 место) на хоккей приходит в среднем 561 человек. А Белоруссия оказалась и вовсе на последнем, 20-м месте в Европе — 371 зритель на матче. Но тут надо сделать оговорку, что посещаемость на играх «Барыса» и минского «Динамо» идут в копилку КХЛ.

Могла ли КХЛ выйти на первое место в Европе?

Без сомнения! Целый ряд наших клубов лишь только продолжает мечтать об аншлагах. Но главные претензии все же к Москве. ИИХФ также опубликовала Топ-100 самых посещаемых клубов Европы. И вот там в тройке лучших оказалось сразу две наших команды — СКА и минское «Динамо».

Из столицы же России более менее неплохо выглядит «Спартак» — 16 место, 7493 зрителя. Хотя и красно-белые в прошедшем сезоне заполняли арену в Парке Легенд только на 63 процента. Но у московского «Динамо» дела гораздо хуже — 44 место, 5531 зритель. И традиционно плохо привлекает зрителей ЦСКА. На матчи одного из лидеров КХЛ приходит в среднем 3912 человек (92 место).

Много уже копий сломано на эту тему. И понятно, что спонсоры-руководители у армейского клуба настолько крутые, что на их решения и руководство КХЛ вряд ли может серьезно повлиять…

Но неужели самим не стыдно влачиться в конце первой сотни, занимая место в рейтинге ниже «Сарыарки» из Караганды и «Молота-Прикамья» из Перми, выступающих в ВХЛ?! И ведь это армейцы еще добавили по сравнению с прошлым сезоном. Год назад они завершили чемпионат на 111-й позиции в Европе.

Один из самых богатых клубов-олигархов, многолетний лидер КХЛ играет в стареньком допотопном дворце. Ну сколько можно тыкать этим в глаза его руководителям?

Вот сейчас все идет к тому, что в западном финале Кубка Гагарина опять встретятся два армейских суперклуба. Это культовое дерби! Оно привлечет внимание всей страны. А я знаю, что болельщики СКА и ЦСКА есть и за рубежом — в том же Казахстане и Германии.

На эти матчи почтут своим долгом прийти персоны из московского бомонда — политики, звезды шоу-бизнеса, бизнесмены… Билеты взлетят в цене… И все это опять будет происходить в стареньком пятитысячнике!

Рядовой же болельщик опять останется дома у телевизора. ЦСКА такой политикой годами планомерно отучает людей ходить на хоккей. Ну как же так можно? Пусть у нас спорт далек от коммерции. Но ведь клуб КХЛ — не игрушка для олигархов. Это социальный и, пожалуй, отчасти политические проект. И, если уж за него браться, то надо подходить к делу со всей серьезностью и ответственностью.

Тем более, что простое и уже не раз проверенное решение лежит на поверхности. Жалко денег на новый дворец? Ну арендуйте на плей-офф и на ряд топовых матчей регулярки «Мегаспорт» или вот хотя бы сейчас арену в Парке легенд. Что мешает-то?

РЕЙТИНГ ПОСЕЩАЕМОСТИ ХОККЕЙНЫХ АРЕН ЕВРОПЫ

Страна

Зрители

1. ХК «Берн»

Швейцария

16371*

2. СКА Россия, КХЛ 11847

3. «Динамо» Мн Белоруссия, КХЛ 11738

4. «Айсбарен»

Германия

11384

5. «Кельнер хайе»

Германия

11222

6. «Йокерит»

Финляндия, КХЛ 10415

7. «Адлер Мангейм»

Германия

10191

8. «Фрелунда»

Швеция

9. «Цюрих Лайонс»

Швейцария

10. «Спарта»

Чехия

11. «Локомотив»

Россия, КХЛ 12. «Авангард»

Словакия, КХЛ 16. «Спартак»

Россия, КХЛ …21. «Трактор»

Россия, КХЛ …24 «Сибирь»

Россия, КХЛ …29. «Ак Барс»

Россия, КХЛ 30. «Салават Юлаев»

Россия, КХЛ …33. «Барыс»

Казахстан, КХЛ …42. «Динамо» Р Латвия, КХЛ …44. «Динамо» М Россия, КХЛ …47. «Лада»

Россия, КХЛ 48. ХК «Сочи»

Россия, КХЛ …54. «Торпедо»

Россия, КХЛ …64. «Автомобилист»

Россия, КХЛ …73. «Сарыарка»

Казахстан, ВХЛ …83. «Адмирал»

Россия, КХЛ …89. «Молот-Прикамье»

Россия, ВХЛ …92. ЦСКА

Россия, КХЛ …94. «Ермак»

Россия, ВХЛ 95. «Нефтехимик»

Россия, КХЛ * Данные взяты с официального сайта ИИХФ. Количество зрителей на домашних матчах клуба в регулярном чемпионате 2017/18.