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В КЦ «Доброволец» в Савелках будут лепить весенних птиц из соленого теста
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В КЦ «Доброволец» в Савелках будут лепить весенних птиц из соленого теста 

Савелки 6 часов назад
Фото: Савелки
В четверг, 22 марта, в творческой студии «Авторские чудеса» в 5-м микрорайоне Зеленограда состоится мастер-класс по лепке из соленого теста. Этот день на Руси считался праздником весенних птиц, день, когда из теплых краев возвращаются домой жаворонки, а за ними и другие перелетные птицы.
В Культурном центре «Доброволец» решили отметить «птичий день» творчески и организовали для юных зеленоградцев увлекательное занятие, на котором участников научат изготавливать из соленого теста весенних птиц — жаворонков. Мастер-класс состоится в корпусе 514А в районе Савелки, для участия нужно зарегистрироваться по телефону 8.499. 736-81-30
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