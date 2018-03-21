Следователи пришли с проверкой в офис футбольной команды «Рубин» 

Сотрудники Следственного комитета (СК) пришли с проверкой в офис казанского «Рубина». «Сотрудниками СК была проведена проверка трудовых договоров игроков футбольного клуба „Рубин“ по поступившему заявлению о возможных нарушениях», — приводит слова представителя пресс-службы казанского клуба ТАСС.
«Рубин» официально сменил юридический статус и стал частным клубом.
Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» выступил с официальным заявлением относительно ситуации с футболистом команды Ильзатом Ахметовым, который отказался переподписать контракт с клубом после смены юридического статуса.