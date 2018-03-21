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В Калининграде молодежная дружина помогает в охране правопорядка
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В Калининграде молодежная дружина помогает в охране правопорядка 

Мой Калининград 6 часов назад
Фото: Мой Калининград
В Калининграде молодежь активно включилась в работу по оказанию помощи полиции в охране общественного порядка.
В 2018 году членами ДНД проведено 20 профилактических мероприятий. Одним из самых значимых явилось дежурство на выборах президента Российской Федерации. На 17 избирательных участках, 18 марта, молодые люди помогали полиции в поддержании общественного порядка.
Кроме дружины на избирательных участках осуществляли свою работу добровольцы МАУ «Молодежный центр». В основном, помощь требовалась в сопровождении до места голосования пожилых людей. Волонтёры работали в две смены, прокомментировали собкору в Калининграде сегодня, 21 марта 2018 года, в пресс-службе городской администрации.
Члены ДНД активно включились и в акцию «Не спаивайте наших детей!», в рамках которой совместно с сотрудниками полиции приняли участие в 10 рейдах по выявлению и пресечению фактов продажи спиртных напитков несовершеннолетним. Выявлено 3 факта нарушений правил торговли, виновные привлечены к административной ответственности.
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