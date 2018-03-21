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Леонид Слуцкий: Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев творят историю российского футбола
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Леонид Слуцкий: Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев творят историю российского футбола 

Советский спорт 6 часов назад
Слуцкий в одном из московских вузов ответил на вопрос студента о важности атмосферы в футбольном коллективе.
«Атмосфера — это инструмент. Самая главная задача — добиться спортивного результата. Есть примеры в профессиональном футболе, когда футболисты в жизни даже не здоровались, но на поле выкладывались на все сто процентов и за себя, и за одноклубников. В ЦСКА в этом отношении есть определенный костяк, который формирует настроение внутри. И его значение очень велико. В прошлом году был неприятный инцидент, когда вывесили баннер со словами: «Сергей, Василий, Алексей, спасибо — до свидания». Болельщики не только ЦСКА, но и сборной России должны быть счастливы, что у них есть такие футболисты. На протяжении стольких лет братья Березуцкие, Игнашевич и Акинфеев служат команде верой и правдой, а также создают необходимую атмосферу, помогают воспитывать все новые и новые поколения. Пока есть живые примеры непоколебимого духа и мастерства, я уверен, что нашу команду ждет светлое будущее. Мы должны очень ценить этих людей и гордиться тем, что они являются нашими современниками. Они творят историю российского футбола», — приводит слова Слуцкого «Евро-футбол».
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