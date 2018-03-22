В Волгограде в ГДЮЦе появится билетный центр ЧМ-2018

Холл первого этажа ГДЮЦа в Волгограде отдадут под билетный центр чемпионата мира по футболу.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, для него будет открыт отдельный вход, поэтому болельщики не будут пересекаться с детьми, посещающими ГДЮЦ, и мешать им. Кроме того, в здании появится центр гостеприимства туристов. В холле установят инфостойки или интерактивный экран с полезной информацией о работе в Волгограде автобусов, троллейбусов и трамваев. Кроме того, в центре гостеприимства туристы смогут воспользоваться услугами переводчика и узнать, в каких отелях городах для них есть выгодные предложения.

Добавим, что также к мундиалю в музее «Россия — моя история» откроется городской пресс-центр для представителей СМИ. Отметим, что в ТЦ «Европа Сити Молл» уже заработал центр выдачи паспортов болельщика.