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В Волгограде в ГДЮЦе появится билетный центр ЧМ-2018
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В Волгограде в ГДЮЦе появится билетный центр ЧМ-2018 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Холл первого этажа ГДЮЦа в Волгограде отдадут под билетный центр чемпионата мира по футболу.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, для него будет открыт отдельный вход, поэтому болельщики не будут пересекаться с детьми, посещающими ГДЮЦ, и мешать им. Кроме того, в здании появится центр гостеприимства туристов. В холле установят инфостойки или интерактивный экран с полезной информацией о работе в Волгограде автобусов, троллейбусов и трамваев. Кроме того, в центре гостеприимства туристы смогут воспользоваться услугами переводчика и узнать, в каких отелях городах для них есть выгодные предложения.
Добавим, что также к мундиалю в музее «Россия — моя история» откроется городской пресс-центр для представителей СМИ. Отметим, что в ТЦ «Европа Сити Молл» уже заработал центр выдачи паспортов болельщика.
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