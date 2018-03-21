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Болт хотел подарить золотую медаль Рио-2016 доктору «Баварии»
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Болт хотел подарить золотую медаль Рио-2016 доктору «Баварии» 

Чемпионат.com 6 часов назад
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт хотел подарить золотую медаль Рио-2016 своему доктору Ганс-Вильгельму Мюллер-Вольфарту, который помог ему восстановиться от травмы перед началом Олимпиады в Бразилии.
В распоряжении доктора было всего несколько дней, чтобы помочь спринтеру перед стартами на 100 м, однако ему удалось это сделать. В том числе Мюллер-Вольфарт делал Болту инъекции.
«Усэйн подарил мне свои знаменитые золотые шиповки, в которых он побил мировой рекорд на 100 м в 2009 году. Он также хотел отдать мне свою золотую медаль из Рио, но я сказал, что он должен оставить её себе», — написал Мюллер-Вольфарт в автобиографии, которую публикует Bild.
Мюллер-Вольфарт известен по работе со сборной Германии по футболу и мюнхенской «Баварией». Доктор познакомился с Болтом в 2002 году.
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