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Концертная программа «Малиновый звон» состоялась на Магаданской
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Концертная программа «Малиновый звон» состоялась на Магаданской 

Управа района Лосиноостровский 6 часов назад
Фото: Управа района Лосиноостровский
Во вторник, 20 марта, в филиале «Лосиноостровский» Территориального центра социального обслуживания населения «Ярославский» на Магаданской состоялась концертная программа «Малиновый звон».
Для зрителей была подготовлена интересная культурная программа. Прозвучали песни «Эхо! Любви», « Мама, живи», «А он мне нравится», «До свидания, дорогой», «Желаю» и другие композиции.
Напомним, филиал «Лосиноостровский» Территориального центра социального обслуживания населения «Ярославский» расположен по адресу: ул. Магаданская, д. 9 к. 3 (м. «Бабушкинская»). (ск)
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