Концертная программа «Малиновый звон» состоялась на Магаданской

Во вторник, 20 марта, в филиале «Лосиноостровский» Территориального центра социального обслуживания населения «Ярославский» на Магаданской состоялась концертная программа «Малиновый звон».

Для зрителей была подготовлена интересная культурная программа. Прозвучали песни «Эхо! Любви», « Мама, живи», «А он мне нравится», «До свидания, дорогой», «Желаю» и другие композиции.

Напомним, филиал «Лосиноостровский» Территориального центра социального обслуживания населения «Ярославский» расположен по адресу: ул. Магаданская, д. 9 к. 3 (м. «Бабушкинская»). (ск)