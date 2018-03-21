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СКР пришёл с проверкой в офис футбольного клуба «Рубин»
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СКР пришёл с проверкой в офис футбольного клуба «Рубин» 

Говорит Москва 6 часов назад
Ранее в ведомство поступило заявление о возможных нарушениях. Официальных комментариев от СКР не было.
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