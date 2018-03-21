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Десять самых громких фраз Криштиану Роналду о своем величии
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Десять самых громких фраз Криштиану Роналду о своем величии 

Soccer News 6 часов назад
Фото: Soccer News
Ставить под сомнение величие в футбольном мире форварда мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду — глупо, не относить его к числу лучших игроков за всю историю игры — тоже сложно, но и возносить его выше Пеле, Марадоны и Круиффа — весьма преждевременное занятие. Тем не менее, сам португалец считает, что его уже сейчас можно считать самым великим футболистом среди людей. Об этом он не устает говорить при каждом удобном и не совсем удобном случае. Приведем лишь самые громкие его цитаты о своем величии.
"Болельщики свистят, потому что я — богатый, красивый и классный футболист. Они просто завидуют мне".
"Меня беспокоит, что говорят вокруг, будто Криштиану снизил свою производительность и из-за этого ухудшились результаты команды. Если бы все мои партнеры играли на моем уровне, мы были бы на первом месте".
"Мой любимый футболист — это я".
"Я знаю, что те люди, которые любят футбол, любят и меня".
"Я ставлю своей команде за игру девятку, а себе — десятку".
"Мой гол? Это обычное явление, если учитывать мой уровень игры".
"Я продолжаю писать свою историю, я пишу свою страницу в истории футбола".
"Я — первый, второй и третий лучший игрок мира".
"Моя цель — стать одним из лучших игроков в истории футбола… или даже лучшим".
"Не вижу никого, кто был бы сильнее меня. Более всесторонне развитого игрока, чем я, нет. Я — лучший игрок в истории, как в хорошие времена, так и в плохие".
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