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Посол России обвинил власти Великобритании в нарушении Венской конвенции
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Посол России обвинил власти Великобритании в нарушении Венской конвенции 

Аргументы и Факты 18 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, выступая на пресс-конференции в Лондоне, обвинил британские власти в нарушении Венской конвенции. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам дипломата, сразу после инцидента посольство запросило у власти страны информацию о ЧП и детали расследования. Но за 18 дней дипмиссия так и не получила данных.
«Британские власти отказываются предоставить образцы химической субстанции. Законный доступ к российским гражданам согласно Венской конвенции не был предоставлен», — подчеркнул Яковенко.
По его словам, британская сторона ограничилась устным рассказом о состоянии Юлии Скрипаль, но он не отличался от официальных заявлений полиции.
Напомним, Сергея и Юлию Скрипаль обнаружили в бессознательном состоянии 4 марта в британском Солсбери. Власти Великобритании обвиняют в происшествии российскую сторону. Они считают, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравили нервно-паралитическим средством.
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