Посол России обвинил власти Великобритании в нарушении Венской конвенции

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко , выступая на пресс-конференции в Лондоне, обвинил британские власти в нарушении Венской конвенции. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, сразу после инцидента посольство запросило у власти страны информацию о ЧП и детали расследования. Но за 18 дней дипмиссия так и не получила данных.

«Британские власти отказываются предоставить образцы химической субстанции. Законный доступ к российским гражданам согласно Венской конвенции не был предоставлен», — подчеркнул Яковенко.

По его словам, британская сторона ограничилась устным рассказом о состоянии Юлии Скрипаль , но он не отличался от официальных заявлений полиции.