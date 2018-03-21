Тереза Мэй: «Мы хотим, чтобы британские болельщики были в безопасности во время ЧМ-2018»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что МИД страны беспокоится о безопасности футбольных болельщиков во время чемпионата мира-2018. Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает вариант бойкота турнира официальными представителями.

— Мы хотим, чтобы британские болельщики были в безопасности во время просмотра матчей. Мы тесно сотрудничаем с полицией, чтобы понять, как мы можем поддержать болельщиков, которые отправятся в Россию. Форин-офис будет внимательно следить за ситуацией с тем, чтобы информировать их об обстановке в России, — цитирует «Р-Спорт» Мэй.