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Тереза Мэй: «Мы хотим, чтобы британские болельщики были в безопасности во время ЧМ-2018»
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Тереза Мэй: «Мы хотим, чтобы британские болельщики были в безопасности во время ЧМ-2018» 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подчеркнула, что МИД страны беспокоится о безопасности футбольных болельщиков во время чемпионата мира-2018. Ранее стало известно, что Великобритания рассматривает вариант бойкота турнира официальными представителями.
— Мы хотим, чтобы британские болельщики были в безопасности во время просмотра матчей. Мы тесно сотрудничаем с полицией, чтобы понять, как мы можем поддержать болельщиков, которые отправятся в Россию. Форин-офис будет внимательно следить за ситуацией с тем, чтобы информировать их об обстановке в России, — цитирует «Р-Спорт» Мэй.
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