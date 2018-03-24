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В британском посольстве заявили о работе по налаживанию отношений с Россией
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В британском посольстве заявили о работе по налаживанию отношений с Россией 

Газета.Ru 24 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Посольство Британии в Москве поблагодарило дипломатов, которые покинули территорию России из-за дела Скрипаля, а также заявило о дальнейшей работе по налаживанию связей с российской стороной. Об этом сообщается на странице посольства в фейсбуке.
"Сегодня (23 марта — "Газета.Ru") мы попрощались с 23 коллегами. Они покинули Москву и приземлились в Великобритании в 15.59 по местному времени. Мы бы хотели сказать спасибо всем из них, а также подчеркнуть, что мы продолжим работу по налаживанию отношений между Британией и Россией", — заявили на странице посольства.
Ранее сообщалось, что высланные из России британские дипломаты покинули Москву.
Британия первой объявила о высылке 23-х российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Россия объявила персонами нон грата аналогичное число британских дипломатов.
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