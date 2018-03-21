В офисе «Рубина» прошли обыски

Сообщается, что следователи опросили нескольких футболистов. Также была изъята документация в рамках доследственной проверки. Оперативники изъяли компьютер генерального директора клуба Рустама Саяхова , а также документацию о контрактах игроков.

«Сотрудниками следственного комитета была проведена проверка трудовых договоров игроков ФК «Рубин» по поступившему заявлению о возможных нарушениях», — сказал изданию источник в клубе. Официально «Рубин» не комментирует эту информацию.

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Возможно, это связано с сменой формы собственности и переходом клуба из МАУ в ООО. В марте «Рубин» стал обществом с ограниченной ответственностью. От МАУ «ФК „Рубин“ к уже частному клубу, принадлежащему Курбану Бердыеву Рустему Сайманову и Рустаму Саяхову, перешли все экономические и федеративные права в отношении футболистов. Клуб переводил всех работников в новое юридическое лицо с сохранением условий контрактов, включая зарплату и сроки.

Единственным, кто отказался перезаключать контракт с новым юрлицом, стал Ильзат Ахметов. Этот футболист ранее покинул „Рубин“ как свободный агент. Издание называет две версии обысков: жалоба Ахметова на клуб и долг „Рубина“ перед НО „Фонд содействия развитию физической культуры“ в два миллиарда рублей.