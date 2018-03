Сборная Хорватии презентовала форму чемпионата мира-2018 (фото)

«Квадраты увеличились в два-три раза по сравнению с предыдущими вариантами формы. Хорваты очень гордятся своим наследием. Оно в данном случае проявляется через форму в виде шахматной доски, вдохновленной гербом Хорватии», — говорится в сообщении на сайте Хорватского футбольного союза.

Take a look at this beauty! 😍 More on the new #Croatia🇭🇷 team kit with @nikefootball ➡ https://t.co/YhsWzgDCSB pic.twitter.com/T1BJCOq6Q2

— HNS | CFF (@HNS_CFF) 21 марта 2018 г.

Pričuvni dres iz garniture u kojoj će #Hrvatska🇭🇷 nastupati na Svjetskom prvenstvu u Rusiji @nikefootball 😍 Više o dresu ➡ https://t.co/ieH4vb4ZYn pic.twitter.com/Nu61FVMGrB

— HNS | CFF (@HNS_CFF) 21 марта 2018 г.

Сборная Хорватии на групповом этапе чемпионата мира сыграет с командами: Нигерии (16 июня, Калининград), Аргентины (21 июня, Нижний Новгород) и Исландии (26 июня, Ростов-на-Дону).