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В Северном Бутове прошёл бал с необычным названием «Женская логика»
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В Северном Бутове прошёл бал с необычным названием «Женская логика» 

Вестник Бутова 6 часов назад
Фото: Вестник Бутова
Организатором бала стал танцевальный клуб «Дружба». А прошёл он во вторник, 20 марта, в Центре «Эврика-Бутово».
На бал съехались не только завсегдатаи «Дружбы», но и их друзья из других клубов.
Весенний праздник в Центре «Эврика-Бутово» включал целый ряд бальных танцев — венский вальс, полонез-мазурку и просто полонез, а также целый ряд других. Между танцами участники бала читали стихи, пели песни и участвовали в различных конкурсах.
Бал «Женская логика» подарил радость его участникам и гостям. Все они зарядились бодростью, энергией и позитивным настроением.
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