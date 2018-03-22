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Во ВКонтакте запустили конкурс для начинающих музыкантов
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Во ВКонтакте запустили конкурс для начинающих музыкантов 

Ferra.ru 2 часа назад
Фото: Мой район Донской
Команда социальной сети ВКонтакте и Радио Рекорд объявили о запуске конкурса молодых исполнителей. Победитель конкурса примет участие в летнем фестивале VK Fest и выступит на одной сцене с популярными музыкантами.
Фестиваль VK Fest 2018 пройдёт уже в четвёртый раз в Парке 300-летия Санкт-Петербурга, в этом году запланирован на 28 и 29 июля. Выступление победителя конкурса смогут увидеть не только посетители VK Fest, но и все пользователи ВКонтакте — социальная сеть организует прямую трансляцию фестиваля.
Принять участие в конкурсе могут все желающие. Для этого требуется подать заявку в сообществе VK Fest до 1 мая. 15 мая организаторы определят шорт-лист из 10 финалистов, а победителей, которые выйдут на сцену фестиваля, выберут пользователи ВКонтакте с помощью открытого голосования.
В конкурсе начинающих музыкантов смогут принять участие исполнители любых направлений. В этот раз помимо трёх традиционных сцен фестиваля — популярной, альтернативной и электронной — появится четвёртая «зелёная сцена», на которой прозвучит академическая музыка и джаз.
 Ещё 3 источника 
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