Губернатор Калининградской области: Проблемы с грунтом под ареной в Калининграде давно устранены

— Да, действительно, были проблемы, но они уже устранены давным-давно. Возможно, вопрос с подтоплением территории более актуальный. Та дренажная система, которая была здесь оборудована, уже полностью включилась в работу, никакого застаивания воды не наблюдается. Проблем с этими вопросами на данный момент нет, они устранены, и мы не ждем их повторения, — передает слова РИА «Новости» Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11-ти городах России. Добавим, что Калининград примет четыре игры группового этапа: Хорватия — Нигерия (группа D, 16 июня); Сербия — Швейцария (группа E, 22 июня); Испания — Марокко (группа B, 25 июня); Англия — Бельгия (группа G, 28 июня).