Минобороны РФ выплатит премии олимпийцам-участникам ЧМ-2018

— В этом году будут поощрены, в том числе материально, все без исключения участники олимпийской сборной. Такое предложение было подготовлено ЦСКА, министр обороны его поддержал, — сказал Панков. — Думаю, это вопрос ближайших нескольких дней.

Мы все переживали за вас и радовались успехам, самому факту вашего участия в Играх. Слова оценки уже прозвучали из уст президента РФ, верховного главнокомандующего. От имени министра обороны передаю вам слова благодарности за ваши достижения, ваш характер.