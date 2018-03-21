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Минобороны РФ выплатит премии олимпийцам-участникам ЧМ-2018
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Минобороны РФ выплатит премии олимпийцам-участникам ЧМ-2018 

Спорт-Экспресс 6 часов назад
Министерство обороны РФ в ближайшее время материально поощрит всех спортсменов ЦСКА, принимавших участие в Олимпиаде-2018, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра обороны Николая Панкова. В Москве в ЛФК ЦСКА состоялось торжественное чествование спортсменов клуба, участвовавших в Играх в Пхенчхане. В меррприятии участвовали Юлия Белорукова, Наталья Воронина, Роман Репилов, Семен Павличенко, Владислав Антонов, Александр Денисьев, Сергей Трофимов, Александр Шульгинов, Софья Просвирнова, Екатерина Константинова.
— В этом году будут поощрены, в том числе материально, все без исключения участники олимпийской сборной. Такое предложение было подготовлено ЦСКА, министр обороны его поддержал, — сказал Панков. — Думаю, это вопрос ближайших нескольких дней.
Мы все переживали за вас и радовались успехам, самому факту вашего участия в Играх. Слова оценки уже прозвучали из уст президента РФ, верховного главнокомандующего. От имени министра обороны передаю вам слова благодарности за ваши достижения, ваш характер.
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