UEFA открыл дисциплинарное дело против «Зенита» из-за расизма. Их фанаты спели на матче «Убили негра»

Дело возбуждено

из-за того, что фанаты бросали предметы, блокировали лестницы на стадионе и исполняли расистские песни, говорится на сайте UEFA. Дело рассмотрят 31 мая.

По информации «Фонтанки», делегат матча счел расистской песню «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», которую спели фанаты петербуржцев после того, как темнокожий полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта получил травму. Футболист получил удар мячом в лицо, после чего упал на газон и пролежал на нем без сознания около минуты.

В «Зените» заявили, что окажут максимальную поддержку UEFA в расследовании, передает «Интерфакс» . «Мы осознаем серьезность обвинений UEFA и суровость санкций, которые могут последовать. „Зенит“ не приемлет и осуждает любые проявления нетерпимости и неправомерных действий в футболе, поэтому со своей стороны клуб окажет максимальную необходимую поддержку UEFA в расследовании, которое инициировано после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против ФК „РБ Лейпциг“», — сообщили в пресс-службе

клуба.

Матч прошел 15 марта в Санкт-Петербурге. Он завершился со счетом 1:1, по итогам двух матчей в следующий этап турнира прошел «РБ Лейпциг».

«Нельзя давать лишний повод говорить о нас плохо»

Песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики» вышла в 1999 году, тогда же состоялся релиз одноименного альбома. Эта песня принесла успех коллективу, но вместе с тем стала поводом для обвинений в расизме. «Потом, когда появилась надутая, шумная популярность с известной песней, наша аудитория расширилась, стала странной и пугающей», — рассказывал в 2007 году лидер группы Виктор Пивторыпавло.

Продукт захотели громко прорекламировать, и появились плакаты: «Запрещенные барабанщики убили негра», просто так, без кавычек. На нас стали вешать тупой, бессмысленный и оголтелый расизм. В то время — конец

— игра с этим была эпатажна. Поэтому и люди к нам приходили иногда совсем неадекватные и настолько неприятные, что было желание бросить все это — Виктор Пивторыпавло.

Телеведущий и болельщик «Зенита» Михаил Шац заявил «360», что саму песню ни в коем случае нельзя считать расистской. По его мнению, проблему спровоцировали фанаты. «Такое поведение болельщиков — давно проблема

Санкт-Петербурга. Это горько осознавать, но это так. Я думаю, что ребята получат по заслугам. Они этого хотели, они на это нарываются. С этим мириться точно нельзя», — сказал Шац.

Другой болельщик «Зенита», актер Сергей Селин , назвал произошедшее позором для Петербурга. «Так и напишите: это позор для Питера, так нельзя», — сказал он. Селин призвал клуб работать с болельщиками.

Надо проводить разъяснительную работу, что нам и так достаточно сейчас нападок и наездов. Никому нельзя давать лишний повод, чтобы о нас говорили плохо. О России, о Санкт-Петербурге, повода нельзя давать — это 100%

— Сергей Селин.