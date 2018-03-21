Названы три самых высокооплачиваемых футболистов России

Составлен рейтинг зарплат футболистов российской премьер-лиги. Издание Sports основывалось на данных о годовых доходах спортсменов.

На первом месте оказался аргентинский игрок «Зенита» Леандро Паредес . Его зарплата и бонусы составляют пять миллионов евро. По информации издания, играя за итальянский клуб, спортсмен получал в восемь раз меньше.

С доходом а 4,5 млн евро на вторую строчку рейтинга поместили Ведрана Чорлука. Таков годовой доход хорватского футболиста «Локомотива».

Чуть меньше зарабатывает Бранислав Иванович из «Зенита». Доход серба оценили в 4,1 млн евро.

Из российских футболистов самым высокооплачиваемым признан Артём Дзюба . Он получает 3,6 млн евро в год.