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Названы три самых высокооплачиваемых футболистов России
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Названы три самых высокооплачиваемых футболистов России 

Ридус 5 часов назад
Фото: Ридус
Составлен рейтинг зарплат футболистов российской премьер-лиги. Издание Sports основывалось на данных о годовых доходах спортсменов.
На первом месте оказался аргентинский игрок «Зенита» Леандро Паредес. Его зарплата и бонусы составляют пять миллионов евро. По информации издания, играя за итальянский клуб, спортсмен получал в восемь раз меньше.
С доходом а 4,5 млн евро на вторую строчку рейтинга поместили Ведрана Чорлука. Таков годовой доход хорватского футболиста «Локомотива».
Чуть меньше зарабатывает Бранислав Иванович из «Зенита». Доход серба оценили в 4,1 млн евро.
Из российских футболистов самым высокооплачиваемым признан Артём Дзюба. Он получает 3,6 млн евро в год.
Ранее спортивный телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что урезать зарплату футболистам невозможно.
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