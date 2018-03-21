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Осуждённому за наркоторговлю инвалиду смягчили наказание
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Осуждённому за наркоторговлю инвалиду смягчили наказание 

Ридус 6 часов назад
Московский областной суд смягчил наказание жителю города Химки Александру Ротарю, приговоренному к четырем годам лишения свободы. Ему сократили срок до двух лет, сообщил «Ридусу» адвокат Ротаря Сергей Артюшков.
У мужчины компрессионный перелом трёх позвонков, остеопороз, атрофия зрительных нервов и другие заболевания. В СИЗО его состояние ухудшилось.
«Александр очень плохо себя чувствует, с трудом ходит. Один глаз не видит совсем, другой — только 30 процентов. Ему нужна срочная реабилитация», — подчеркнул юрист.
В августе 2016 года Александр встретился со своим другом Иваном, тот привел на встречу знакомую девушку Олесю. Она попросила у Александра в долг тысячу рублей на лекарства и пообещала вернуть на следующий день.
Позже Иван рассказал, что Олеся — героиновая наркоманка.
Должница объявилась лишь в январе 2017 года. Позвонила, предложила вернуть долг. Молодые люди встретились на улице, девушка отдала тысячную купюру. А сразу после этого к ним подошли двое полицейских и попросили проехать в участок.
Ротаря обвинили в том, что он пытался продать Олесе наркотики.
Сейчас Ротарь намерен добиваться медицинской экспертизы или освобождения по УДО. Его адвокат уверен — направить дело на доследование не получится.
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