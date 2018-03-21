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Спортдайджест: танцы на костылях Неймара и граффити от гонщиков
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Спортдайджест: танцы на костылях Неймара и граффити от гонщиков 

Мир24 6 часов назад
Фото: Мир24
Спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Яна Царегородцева подготовила обзор самых интересных новостей из мира силы и скорости.
Пока в сборной Бразилии думают, кем заменить травмированного лидера Неймара, сам футболист проводит свободное время в ночных клубах. Причем прямо на костылях.
Самый дорогой футболист мира, видимо, решил, что нет лучшего способа для восстановления, как погулять на вечеринке. Сначала Неймар повеселился в ночном клубе, а позже отправился на День рождения к знакомой, где шокировал всех танцами на костылях.
Все секреты Уимблдона
Главный теннисный турнир в цифрах и фактах } Умеет шокировать и знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс. На закладке нового стадиона она появилась в эффектном коротком платье и с лопатой в руках.
В похожих нарядах Серена, как правило, появлялась на турнирах. С одним лишь отличием, что те платья были без рукавов. Удивила теннисистка и выбором обуви. На торжественное мероприятие Уильямс пришла в кроссовках, которые, судя по их виду, носит уже не первый год.
Развлекаются как могут и пилоты «Формулы-1». В преддверии первой гонки сезона австралиец Даниэль Риккьярдо попробовал себя в роли художника.
Вместе с партнером по команде бельгийцем Максом Ферстаппеном они разрисовали раллийную машину в стиле граффити. Получилось совсем неплохо. Ну а поклонники команды, надеются, что гонщики проявят себя не хуже и на предстоящем Гран-при Австралии.
Нашли чем заняться перед гоночным уик-эндом и пилоты другой конюшни. Карлос Сайнс и Нико Хюлькенберг проводят время за размеренной игрой в гольф. По их словам, это лучший способ собраться с мыслями и успокоить нервы перед началом сезона.
Добавим, первая гонка состоится уже в ближайшее воскресенье, 25 марта. Это будет Гран-при Австралии.
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