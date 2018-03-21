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«Ладе» гарантировали бюджет в 800 миллионов рублей на сезон-2018/19
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«Ладе» гарантировали бюджет в 800 миллионов рублей на сезон-2018/19 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Генеральный директор «Лады» Владимир Вдовин сообщил, что руководство Самарской области и титульный спонсор гарантировали клубу бюджет в 800 миллионов рублей на сезона-2018/19.
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что в КХЛ были направлены гарантии по бюджету «Лады» на 550 миллионов рублей.
— Руководство "АвтоВАЗа" подтвердило финансирование в прежних объемах, а Дмитрий Шляхтин подтвердил финансирование клуба в прежних объемах от области, — цитирует «Р-Спорт» Вдовина. — В сумме это составит 800 миллионов рублей. У нас в контракте прописано, что мы не имеем права разглашать точную цифру финансирования от спонсора. 60 процентов бюджета клуба приходят к нам из областного бюджета, остальное мы получаем от спонсора и за счет собственных заработанных средств.
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