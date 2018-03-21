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Иоланда Чен: Вяльбе может занять любой «спортивный» пост, но вряд ли согласится
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Иоланда Чен: Вяльбе может занять любой «спортивный» пост, но вряд ли согласится 

ИД «Собеседник» 5 часов назад
Фото: ИД "Собеседник"
Спортивный телекомментатор Иоланда Чен — об одной из возможных сменщиц Виталия Мутко и Павла Колобкова.
После майской инаугурации Владимир Путин приступит к формированию правительства. Вряд ли все министры и вице-премьеры смогут удержаться на своих местах. Особенно активные слухи ходят о судьбе спортивного руководства в лице «профильных» министра Павла Колобкова и вице-премьера Виталия Мутко.
В связи с допинговым скандалом и его последствиями, оказавшимися тяжелыми для спортсменов из России, отечественных чиновников и функционеров от спорта в последние годы редко вспоминали добрым словом. Исключений немного, одно из них — глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
— Мы видим, что Лена была огромным профессионалом в спорте. Она олимпийская чемпионка, настоящий боец и точно так же воспитывает своих «подопечных» — и тренеров и спортсменов. Такой человек на серьезном посту был бы незаменим, — рассказала Sobesednik.ru спортивный комментатор Иоланда Чен.
— У нас проблема в стране именно с кадрами: у нас в руководстве или большие спортсмены, но не в состоянии руководить, или это люди, которые спортом вообще не занимались и не знают, о чем речь, — считает Чен. — Катастрофа то, что сейчас в Федерации легкой атлетики происходит. Я вообще не знаю, откуда взялись эти люди, которые сидят в руководстве. Я в шоке от всего этого.
Иоланда Чен // cтоп-кадр Youtube
Напомним, что Елена Вяльбе — одна из немногих российских чиновников, которые поехали на зимние Олимпийские игры — 2018 в южнокорейский Пхенчхан в статусе обычного болельщика.
— Я думаю, что Лена, может, даже и не согласилась бы [занять пост в правительстве]. Она настолько любит свое дело и свой вид спорта, что вряд ли она могла бы его бросить. Но я ей доверила бы любое дело, — добавляет Иоланда Чен.
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