Всероссийские игры? Или же чествования? В чем смысл «альтернативных стартов»?

Идея о проведении альтернативных стартов для спортсменов, недопущенных до Олимпийских игр — вовсе не нова. Так уже делали в 2016-м с легкоатлетами, правда, большого интереса у публики соревнования не вызвали. Теперь, возможно, будет иначе — так как задействуется инфраструктура сочинской Олимпиады.

В самой по себе идее — ничего вредного, может быть, и нет, но несколько смущает ее реализация. А особенно — идентичные олимпийским призовые. Получается, что аналогичным образом оценивается труд атлета, прошедшего 4-летний цикл подготовки, выполнившего порой довольно трудные нормы отбора, и, наконец, добившегося успеха в окружении лучших спортсменов планеты, и некоего лаки лузера, сумевшего добраться до этих «игр» и воспользовавшегося спадом формы у фаворитов (так было в лыжных гонках).

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Еще более сомнительный «месседж» посылается таким образом миру: с одной стороны, Россия была действительно серьезно озабочена вопросом восстановления своей репутации, и членства в МОК, с другой — продолжает прямо или косвенно поощрять тех атлетов, которых МОК, собственно и подозревает в нарушении норм спортивного права, и честной соревновательной борьбы. Можно сколь угодно долго рассуждать о том, что это — внутреннее дело России, но тогда не стоит потом удивляться реакции остального мира, и все новым нападкам на наш спорт, например от Хайо Зеппельта. Дело внутреннее, а вот эффект наверняка будет внешним.

Зачем все это нужно, спросите вы? Чтобы претворить в действие тезис о «небросании своих на войне». Потому что для России спорт — это война. Это действительно так, и если перестать отказывать себе в признании данного тезиса — то «пазл» складывается однозначно.

Была война, некоторых на нее коварные иноземцы не допустили, лишив возможности заработать солидные премии. Значит, мы устроим свою (маленькую и победоносную) войну, и щедро наградим пряниками тех, кто пострадал от действий мировой закулисы.

Все так.

Однако во всем этом откровенно чувствуется фальшь с точки зрения спорта, который никакой войной не является, и являться не должен. Российский спорт и так-то устроен совсем не тем образом, как это принято во всем мире, но с каждым подобным шагом он еще более отдаляет себя от мирового сообщества. Опять-таки, это вполне может быть внутренним делом России, но тогда очень скоро весь спорт внутри страны может стать ее внутренним делом. И проводить соревнования она будет только для себя и нескольких непризнанных государств. С любыми призовыми. Но спорт пойдет дальше, и отдельно от нас (что, собственно, уже начинает происходить на почве нежелания проводить международные соревнования в России).

Бесспорно, повлиять на проявление политической воли мы с вами не можем. Но определиться с отношением к подобному лицедейству вокруг спорта (что важно — не к спортсменам, которые ни в чем тут не виноваты) стоит определенно. Как и с вопросами «государственной поддержки спорта», которая для одних является обязательной функцией, а для других — порочной практикой.

Вообще довольно интересно, по каким критериям подобная поддержка осуществляется. Несколько сезонов в чемпионате мира по ралли выступал россиянин Евгений Новиков , у него даже был контракт с заводской командой, но никакой подобной поддержки ему не оказывали. И таких примеров привести можно очень много.

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Да и вообще — почему соревнования с подобными призовыми будут проведены только для отдельных видов спорта и их дисциплин? Почему скелетонисты такой чести удостоены, а, например, керлингисты или прыгуны с трамплина — нет?

Собственно, спортивная ценность данных «Игр», думаю, понятна и очевидна. Отвечая на собственный вопрос из заголовка — конечно, это чествование, а не соревнование. Умопомрачительно смешными будут попытки «наложить» секунды, показанные на этих «веселых стартах» на результаты Пхенчхана (а они обязательно будут, поверьте!) и на этом основании сообщить, что «а мы-то — не хуже».

За последний год мне довелось прокомментировать финалы чемпионата NCAA (студенческий чемпионат США) по плаванию и легкой атлетике. Вот это — Соревнования. Мировые рекорды на них устанавливаются даже несмотря на то, что большинство дистанций исчисляются в ярдах и не являются международно-стандартными. От чемпионов мира и Олимпийских игр, выходящих на старт в простеньких бассейнах и манежах — буквально рябит в глазах. А уровень конкуренции чаще бывает выше олимпийского. Например, 2 недели назад мужская эстафетная четверка университета Южной Калифорнии обновила мировой рекорд на дистанции 4х400, сняв с прежнего достижения целую секунду! И обходятся как-то без больших призовых. Кстати, и россияне в этих соревнованиях участвуют, правда, не на ведущих ролях.

Хотелось бы — больше о спорте, а не о том, инструментом чего он является. Но пока не получается. Пока он все равно инструмент. В ловких и натруженных руках.