Второй этап фотоконкурса «Народный корреспондент» стартовал в ЮАО

Второй этап конкурса фотографий «Народный корреспондент» стартовал в ЮАО Информацию об этом опубликовали на сайте газеты, которая является организатором конкурса, в понедельник, 19 марта.

Лидера первого тура конкурса снимков Южного округа редакция газеты опубликовала на прошлой неделе.

«Это не значит, что конкурс завершен. Второй этап запущен: его итоги редакция подведет через месяц», — сообщается на сайте «Южных горизонтов».

Так, стать участником фотомарафона все еще возможно — для этого достаточно опубликовать в одном из аккаунтов в социальных сетях («ВКонтакте», «Фейсбук» или «Инстаграм») снимок с оригинальным сюжетом или необычным героем, сделанный в Южном округе, указав хештег «УдивительныйЮГ».

Фотоконкурс снимков «Народный корреспондент» стартовал 1 февраля. Проект организовали с целью собрать коллекцию необычных кадров Южного округа.

Фото: «Южные горизонты»