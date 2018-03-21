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Второй этап фотоконкурса «Народный корреспондент» стартовал в ЮАО
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Второй этап фотоконкурса «Народный корреспондент» стартовал в ЮАО 

Управа района Бирюлево Западное 4 часа назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Второй этап конкурса фотографий «Народный корреспондент» стартовал в ЮАО Информацию об этом опубликовали на сайте газеты, которая является организатором конкурса, в понедельник, 19 марта.
Лидера первого тура конкурса снимков Южного округа редакция газеты опубликовала на прошлой неделе.
«Это не значит, что конкурс завершен. Второй этап запущен: его итоги редакция подведет через месяц», — сообщается на сайте «Южных горизонтов».
Так, стать участником фотомарафона все еще возможно — для этого достаточно опубликовать в одном из аккаунтов в социальных сетях («ВКонтакте», «Фейсбук» или «Инстаграм») снимок с оригинальным сюжетом или необычным героем, сделанный в Южном округе, указав хештег «УдивительныйЮГ».
Фотоконкурс снимков «Народный корреспондент» стартовал 1 февраля. Проект организовали с целью собрать коллекцию необычных кадров Южного округа.
Фото: «Южные горизонты»
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