К ЧМ-2018 в Калининграде появятся тематические энергообъекты

Граффити на футбольную тематику распишут распределительные пункты и трансформаторные подстанции. Конкурс по выбору подрядной организации уже состоялся. Победителем стала калининградская студия Gzelstudio, сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».

«Всего будет расписано 13 энергообъектов. Восемь из них оформят в стилистике сборных команд и стран, матчи которых пройдут в Калининграде: Хорватия, Испания, Нигерия, Марокко, Сербия, Англия, Швейцария, Бельгия. На ТП и РП будут нанесены граффити главных достопримечательностей стран-участниц и ведущих игроков сборных», — отмечают в пресс-службе компании.

Игоря Акинфеева. Два энергообъекта на Ленинском проспекте энергетики стилизуют в тематике сборной России по футболу. На ТП нанесут граффити храма Василия Блаженного, Спасской башни Московского Кремля, а также выдающихся вратарей советского и нашего времени — Льва Яшина

Ещё два объекта оформят на абстрактную футбольную тематику. А в самом центре Калининграда, на Гвардейском проспекте, появится энергообъект с изображением старого города. Такой дизайн отлично впишется в архитектуру областной столицы.

фото: пресс-служба «Янтарьэнерго»