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К ЧМ-2018 в Калининграде появятся тематические энергообъекты
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К ЧМ-2018 в Калининграде появятся тематические энергообъекты 

Вести Калининград 5 часов назад
Фото: Вести Калининград
Граффити на футбольную тематику распишут распределительные пункты и трансформаторные подстанции. Конкурс по выбору подрядной организации уже состоялся. Победителем стала калининградская студия Gzelstudio, сообщает пресс-служба «Янтарьэнерго».
«Всего будет расписано 13 энергообъектов. Восемь из них оформят в стилистике сборных команд и стран, матчи которых пройдут в Калининграде: Хорватия, Испания, Нигерия, Марокко, Сербия, Англия, Швейцария, Бельгия. На ТП и РП будут нанесены граффити главных достопримечательностей стран-участниц и ведущих игроков сборных», — отмечают в пресс-службе компании.
Два энергообъекта на Ленинском проспекте энергетики стилизуют в тематике сборной России по футболу. На ТП нанесут граффити храма Василия Блаженного, Спасской башни Московского Кремля, а также выдающихся вратарей советского и нашего времени — Льва Яшина и Игоря Акинфеева.
Ещё два объекта оформят на абстрактную футбольную тематику. А в самом центре Калининграда, на Гвардейском проспекте, появится энергообъект с изображением старого города. Такой дизайн отлично впишется в архитектуру областной столицы.
фото: пресс-служба «Янтарьэнерго»
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