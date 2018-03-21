Источник: Сборная Испании 9 июня проведет в Краснодаре товарищеский матч с Тунисом

«Ну что же, можем поздравить жителей города и региона. Испания действительно сыграет на стадионе футбольного клуба „Краснодар“. 9 июня там состоится игра против Туниса. Договор уже подписан, сейчас организаторы ведут переговоры с телекомпаниями о показе матча.

Сама сборная Испании заезжает в академию „Краснодара“ 5 июня. Делегация — более 70 человек.

Что важно: испанцы арендовали базу вплоть до конца чемпионата мира. Видимо, планируют дойти до финального матча!

Кстати, проживание на базе академии „Краснодара“ — включая вообще все услуги, какие только могут быть у такой большой футбольной делегации — обойдётся испанцам примерно в 30 тысяч долларов в сутки», — написал Арустамян.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.