Источник: Сборная Испании 9 июня проведет в Краснодаре товарищеский матч с Тунисом 

«Ну что же, можем поздравить жителей города и региона. Испания действительно сыграет на стадионе футбольного клуба „Краснодар“. 9 июня там состоится игра против Туниса. Договор уже подписан, сейчас организаторы ведут переговоры с телекомпаниями о показе матча.
Сама сборная Испании заезжает в академию „Краснодара“ 5 июня. Делегация — более 70 человек.
Что важно: испанцы арендовали базу вплоть до конца чемпионата мира. Видимо, планируют дойти до финального матча!
Кстати, проживание на базе академии „Краснодара“ — включая вообще все услуги, какие только могут быть у такой большой футбольной делегации — обойдётся испанцам примерно в 30 тысяч долларов в сутки», — написал Арустамян.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.