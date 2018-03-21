Ещё
Источник: Сборная Испании 9 июня проведет в Краснодаре товарищеский матч с Тунисом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Источник: Сборная Испании 9 июня проведет в Краснодаре товарищеский матч с Тунисом 

Советский спорт 5 часов назад
«Ну что же, можем поздравить жителей города и региона. Испания действительно сыграет на стадионе футбольного клуба „Краснодар“. 9 июня там состоится игра против Туниса. Договор уже подписан, сейчас организаторы ведут переговоры с телекомпаниями о показе матча.
Сама сборная Испании заезжает в академию „Краснодара“ 5 июня. Делегация — более 70 человек.
Что важно: испанцы арендовали базу вплоть до конца чемпионата мира. Видимо, планируют дойти до финального матча!
Кстати, проживание на базе академии „Краснодара“ — включая вообще все услуги, какие только могут быть у такой большой футбольной делегации — обойдётся испанцам примерно в 30 тысяч долларов в сутки», — написал Арустамян.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.
Советский спорт: последние новости
Валерий Масалитин: Иногда допинг-офицеры приходят совершенно неожиданно Рафаил Ишматов: Кравцова уже можно назвать главным открытием плей-офф Игуаин мог завершить карьеру в 2016 году из-за болезни матери
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию лишат всех международных соревнований28
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке64
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
WADA назвало два последних условия для России24
Раскрыта правда о победе СССР на ОИ-1972165
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение