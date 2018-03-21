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В Китае телефон взорвался в нескольких сантиметрах от лица пользователя
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В Китае телефон взорвался в нескольких сантиметрах от лица пользователя 

РИА Новости 5 часов назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В китайской провинции Гуаньсу мужчина попытался заменить батарею своего мобильного телефона. При этом устройство взорвалось в нескольких сантиметрах от лица пользователя. Видео с камер наблюдения было опубликовано на сайте Pear Video.
По словам владельца магазина электронной техники, где произошел инцидент, мужчина пришел к нему, чтобы одолжить специальные щипцы и вскрыть ими телефон.
На ролике видно, как владелец телефона пытается заменить аккумулятор на дешевую батарею, которую он до этого купил в интернете. Во время замены аккумулятор загорелся в нескольких сантиметрах от лица мужчины. После взрыва посетители выбежали из помещения.
Владелец магазина сказал, что взрыв произошел из-за того, что пользователь случайно повредил батарею. Также сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
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