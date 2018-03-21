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Школьники из Северного Тушина отличились на городской эколого-биологической олимпиаде
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Школьники из Северного Тушина отличились на городской эколого-биологической олимпиаде 

Префектура СЗАО города Москвы 5 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В марте воспитанники объединения дополнительного образования «Юный биолог» школы №883 Северного Тушина приняли участие в XVII Московской городской эколого-биологической олимпиаде «Природа России».
— В межрайонном этапе воспитанники объединения Галина Иванова и Анастасия Данилова заняли первое и второе места соответственно и прошли на городской этап олимпиады, который состоялся 17 марта в Московском детско-юношеском центре экологии, краеведения и туризма, — сообщили в администрации школы.
Галина Иванова была отмечена грамотой за лучший результат по кабинету зоология позвоночных и стала дипломантом I степени городского этапа олимпиады в возрастной категории «5-7 классы».
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